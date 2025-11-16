Şanlıurfa'da inşaatta çökme
16.11.2025 12:45
Son Güncelleme: 16.11.2025 13:58
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta çökme meydana geldi. İki işçi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından iki işçiyi bulundukları yerden çıkardı.
Ambulanslarla hastaneye sevk edilen işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
İnşaatı güvenlik çemberine alan jandarmanın bölgede bekleyişi sürüyor.
