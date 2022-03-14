Şanlıurfa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 16:56

Şanlıurfa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İzzet Kılıç idaresindeki 63 S 0483 plakalı işçi servisi, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi.


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