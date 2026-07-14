Şanlıurfa'da İsviçreli turist karavanda ölü bulundu

Şanlıurfa’da bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde olan bir karavanda İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor’un (47) cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Moor'un öldüğü belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Ailesiyle İsviçre ’den Şanlıurfa ’ya gezmeye gelen Alexander Johannes Moor, karavanlarını alışveriş merkezinin otoparkına park etti.

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