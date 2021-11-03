Şanlıurfa'da jandarmaya ateş ederek kaçan şüpheli yakalandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 20:06
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan S.C.'nin gizlendiği adrese operasyon düzenledi.
Operasyonu fark eden S.C, tabancayla jandarma ekiplerine ateş etti.
Jandarmanın karşılık verdiği S.C. otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.
Yaklaşık 15 kilometrelik takibin ardından durdurulan otomobildeki S.C. ve yanındaki E.C. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.