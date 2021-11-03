Şanlıurfa'da jandarmaya ateş ederek kaçan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, ​Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan S.C.'nin gizlendiği adrese operasyon düzenledi.



Operasyonu fark eden S.C, tabancayla jandarma ekiplerine ateş etti.



Jandarmanın karşılık verdiği S.C. otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.



Yaklaşık 15 kilometrelik takibin ardından durdurulan otomobildeki S.C. ve yanındaki E.C. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

