Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 13:08
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarda gerçekleştirilen kontrollerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.
Kaçak avlanan kişilere toplam 16 bin 944 lira ceza uygulandı.
Avlanan kınalı keklikler ile kafeslere el konuldu.
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