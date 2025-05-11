Şanlıurfa'da kaçak güneş operasyonu: 65 bin gözlük ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen gözlüklerin Şanlıurfa'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.



Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.



Yapılan aramalarda ise 65 bin 500 güneş gözlüğünün yanı sıra, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 filtre sökme aparatı, 20 alyan anahtar takımı ve 230 pense ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



