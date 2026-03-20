Şanlıurfa'da kaçakçılara eş zamanlı operasyon
20.03.2026 11:09
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyon yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, kaçak 6 bin 290 paket sigara, 61 çeşitli malzeme, 25 kilogram çay ile 76 kilogram nargile tütünü ile 7,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
