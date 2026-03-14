Şanlıurfa'da kaçakçılara operasyon
14.03.2026 13:20
Foto: Arşiv
Şanlıurfa'da kaçakçılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 29 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, kaçak 5 bin 700 paket sigara, 61 çeşitli malzeme, 19 kilogram çay ile 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
