Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 3 bin 800 paket sigara bulundu
27.11.2025 12:29
İHA
Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda 3 bin 800 paket sigara, alkol, bitkisel macun, çay ve çeşitli ürünler ele geçirildi.
Şanlıurfa Viranşehir'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tütün ve alkol kaçaklığına yönelik çalışmalar başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında hepsi gümrük kaçağı olmak üzere; 3 bin 800 adet sigara, 180 adet bitkisel macun, 8 adet elektronik sigara, 5 litre alkol, 3 kilogram nargile tütünü, 12 kilogram çay ele geçirildi.
Olaya ilişkin yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.