Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 3 bin 800 paket sigara bulundu

Şanlıurfa Viranşehir'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tütün ve alkol kaçaklığına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında hepsi gümrük kaçağı olmak üzere; 3 bin 800 adet sigara, 180 adet bitkisel macun, 8 adet elektronik sigara, 5 litre alkol, 3 kilogram nargile tütünü, 12 kilogram çay ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı.