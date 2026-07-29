Şanlıurfa'da kadın cinayeti. Aysel'i eşi katletti
29.07.2026 09:57
Katil zanlısı eş aynı silahla intihar etti. (Foto: Arşiv)
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 35 yaşındaki Aysel Bulut, tartıştığı eşi tarafından silahla vurulup öldürüldü.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde Müslüm Bulut (38) ile eşi Aysel Bulut (35) arasında iddiaya göre tartışma çıktı.
Olayın büyümesi üzerine eşi Aysel Bulut'u tabancayla öldüren Müslüm Bulut, daha sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
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