Şanlıurfa'da kadın cinayeti. Aysel'i eşi katletti

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayın büyümesi üzerine eşi Aysel Bulut'u tabancayla öldüren Müslüm Bulut, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde Müslüm Bulut (38) ile eşi Aysel Bulut (35) arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

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