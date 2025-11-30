Şanlıurfa'da kapsamlı huzur uygulamasında 74 kişi gözaltına alındı
30.11.2025 13:13
İHA
Şanlıurfa'da kapsamlı huzur uygulaması kapsamında 16 binin üzerinde kişi kontrol edildi. Kontroller sonucunda çokça ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 74 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma birimleri, şehir genelinde kapsamlı bir huzur uygulaması yaptı.
Bin 357 personelin katıldığı uygulamada 16 bin 404 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alındı.
Dün gece yapılan aramada 5 bin 147 araç kontrol edilirken, 327 sürücüye trafik cezası kesildi ve 5 araç trafikten men edildi.
Ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çeşitli miktarlarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.