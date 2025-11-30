Şanlıurfa'da kapsamlı huzur uygulamasında 74 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma birimleri, şehir genelinde kapsamlı bir huzur uygulaması yaptı.

Bin 357 personelin katıldığı uygulamada 16 bin 404 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alındı.

Dün gece yapılan aramada 5 bin 147 araç kontrol edilirken, 327 sürücüye trafik cezası kesildi ve 5 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çeşitli miktarlarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.