Şanlıurfa'da kaza: Bir ölü, bir yaralı
13.11.2025 12:35
AA
Şanlıurfa'da iki kamyonun çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Ramazan B. idaresindeki 63 BB 448 plakalı kamyon, Siverek-Kahta kara yolunun 35. kilometresinde Şeref S. yönetimindeki 63 ACG 918 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan ve Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
