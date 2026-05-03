Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Yukarı Göklü Mahallesinde yaşandı. Öğle saatlerinde kırsaldan kent merkezine gitmek üzere evinden çıkan Abdulkadir Karakuş, yolda minibüs beklediği sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Ayağından, kolundan ve kafasından ısırılan yaşlı adam yaralandı.

YOLDAN GEÇEN OTOBÜS FARK ETTİ

Köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adamı fark eden tur otobüsü şoförü, aracını yol kenarında park ederek turistlerle birlikte duruma müdahale etti. Köpeği uzaklaştırarak yaşlı adamı kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

“KOLUMDAN, KAFAMDAN ISIRILDIM”

Köpek saldırısının ardından hastane acili önünde konuşan Abdulkadir Karakuş, "Yolda beklerken bir köpeğin bana doğru geldiğini fark ettim. Bana saldıracağını düşünmemiştim. Bir anda bana saldırınca sırt üstü düştüm. Ayağımdan, kolumdan ve kafamdan ısırıldım. Saldırı devam ederken tur otobüsü şoförü yoldan geçerken beni fark etti. Turistlerle beraber beni köpekten kurtardılar. Onlar olmasaydı belki hayatta olmayabilirdim." dedi.