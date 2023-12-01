Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Sürücüleri henüz belirlenemeyen minibüsle otomobil, Şanlıurfa Akçakale kara yolu kırsal Uğurlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüsteki yolcuların öğretmenlerden oluştuğu öğrenildi.
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