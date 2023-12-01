Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Sürücüleri henüz belirlenemeyen minibüsle otomobil, Akçakale kara yolu kırsal Uğurlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsteki yolcuların öğretmenlerden oluştuğu öğrenildi.

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