Şanlıurfa'da motosiklet kazası. İki şoför yaralı
21.02.2026 16:10
Şanlıurfa'da bulvar üstünde 2 motosiklet çarpıştı.
Şanlıurfa'da bulvar üstünde 2 motosiklet çarpıştı. Çarpışan motosikletlerin şoförleri hafif yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilmeyen motosiklet ile aynı yönde seyreden başka bir motosiklet çarpıştı.
Kazada devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı.
Hafif yaralı sürücüler ihbar verilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.