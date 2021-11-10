Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 14:48
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'da bir otelin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi'nde bulunan bir otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesiyle otel boşaltıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın sonucu otelin teras katında zarar oluştu.
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