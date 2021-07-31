Şanlıurfa'da otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı

Şanlıurfa Haberleri DHA 31.07.2021 - 16:50
Şanlıurfa Haberleri - DHA,
Abide kavşağında bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Halil Levent, 64 KY 581 plakalı otomobiline yakıt dolumu yaptırmak istedi.
Görevli, yakıt doldurduğu sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı.
İstasyon görevlileri, yakıt dolumunu kesip, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe neden olurken, yaşananlar da istasyon içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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