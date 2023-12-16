Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

Cuma Gümüştaş (43) idaresindeki otomobil, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda Muhammed Kayaş (27) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Yasin (69) ve Hikmet Gümüştaş (55) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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