Şanlıurfa'da otomobil stepnesinde 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam etti.



Bu kapsamda uygulama noktasına gelen bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın yedek lastiğine gizlenmiş 10 parça halinde 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Olayla ilgili otomobil sürücüsü T.Y. gözaltına alındı.

