07.03.2026 15:30

Şanlıurfa'da otomotiv deposunda yangın
Anadolu Ajansı
AA

Şanlıurfa'da sanayi sitesindeki otomotiv deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir sanayi sitesindeki otomotiv deposunda yangın çıktı.

 

Evren Sanayi Sitesi 11'inci caddede bulunan otomotiv ürünlerinin yer aldığı bir depoda sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

 

Yangın nedeniyle depoda zarar oluştu.

