Şanlıurfa'da otomotiv deposunda yangın

Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evren Sanayi Sitesi 11'inci caddede bulunan otomotiv ürünlerinin yer aldığı bir depoda sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şanlıurfa 'da bir sanayi sitesindeki otomotiv deposunda yangın çıktı.

