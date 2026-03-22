Şanlıurfa'da sağanak yağış. İki ilçede eğitime ara verildi

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte bazı evlerde su baskınları yaşandı, yollardaki su birikintileri nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yağışlar nedeniyle tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki su seviyesi artarken, suyun renginin de bulanıklaştığı görüldü.



Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X hesabından yaptığı paylaşımda, kent merkezindeki ani yağışın ulaşımda aksamalara neden olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Yollarda oluşan sorunlar ve ulaşımdaki aksamalar sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerekmektedir. Su baskını ve birikmesi oluşan yerlere hızla müdahale edilmektedir. Sahada ve Afet Koordinasyon Merkezinde çalışmaları takip ediyor ve gerekli koordinasyonu sağlıyoruz."

Daha sonra Valiliğin hesabından yapılan bir paylaşımda ise aşırı yağış sebebiyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinin kırsal yol ağında bozulmalar oluştuğu kaydedildi. Açıklamada "Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak bu iki ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda 23 Mart 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.