Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sayan Yücel (46) idaresindeki 44 ADD 054 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 23. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Mehmet Nuri Güzel (31) ve Abdulselam Kardaş (27), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Abdulselam Kardaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Şanlıurfa