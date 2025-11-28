Şanlıurfa'da seyir halindeki araç yandı
28.11.2025 16:48
İHA
Şanlıurfa'da seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre olay, Viranşehir'in Ceylanpınar Caddesi üzerinde yaşandı.
Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden dumanlar çıktı. Dumanı fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu.
Sürücünün kaputu açmasıyla birlikte alevlerin yükseldiğini görenler, yanlarında bulunan su ile hızlı şekilde müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.
