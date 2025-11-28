Şanlıurfa'da seyir halindeki araç yandı

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Sürücünün kaputu açmasıyla birlikte alevlerin yükseldiğini görenler, yanlarında bulunan su ile hızlı şekilde müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden dumanlar çıktı. Dumanı fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu.

