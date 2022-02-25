Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 12:37
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Işıldar Mahallesi'nde, M.Ö'ye ait adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği ile şarjör ve mermi ele geçirildi.
Operasyonda M.Ö, F.Ö ve S.Ö. gözaltına alındı.
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