Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptığını tespit etti.



Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda ruhsatsız uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca ile bu 3 silaha ait 35 mermi ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



