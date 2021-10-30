Şanlıurfa'da sulama borusuna gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi.



Ev ve çevresi ile mısır ekili arazide dedektör köpek yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, sulama borusunun içerisine gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap tespit etti.



Gözaltına alınan A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

