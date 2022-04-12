Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 12.04.2022 - 13:59
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, ilçenin Konuklu Mahallesi'nden geçen sulama kanalı yakınında oynayan 12 yaşındaki Suriye uyruklu H. C, dengesini kaybederek kanala düştü.
Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu.
Çocuğun cesedi, suya düştüğü yere yaklaşık iki kilometre mesafede emniyetin sualtı ekipleri tarafından bulundu.
Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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