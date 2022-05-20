Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi boğuldu

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 16:26
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Suda bir süre çırpınan İ.A, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıç ekipleri, kanalda arama yaptı.
Ekipler, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta İ.A'yı kanalın kapaklarına sıkışmış halde buldu.
Kanaldan çıkarılan İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından İ.A'nın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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