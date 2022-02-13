Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve nitelikli yağma" suçlarıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.



Ekipler, bu kapsamda kent genelinde tefecilik yapmak suretiyle nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faiz oranı ile borç para verdikleri, bu borçlara sürekli olarak yeni ve yüksek faiz oranları uyguladıkları, borçlulardan teminat adı altında zorla açık senet ve gayrimenkul aldıkları, zor durumda kalan vatandaşlara baskı ve cebir kullandıkları veya icraya verdikleri, böylece ellerindeki mal varlıklarını baskı ve tehdit yolu ile aldıklarına dair haklarında iddialar olan şahıslarla yönelik 18 adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri, tapu senetleri ve protokol belgeleri ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.