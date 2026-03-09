Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın
09.03.2026 15:42
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.