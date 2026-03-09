Ramazan imsakiyesi banner
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

09.03.2026 15:42

IHA

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

AA

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

 

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

YASAL UYARI

