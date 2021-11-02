Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve Akçakale ilçesindeki belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ ve El Kaide saflarında sözde sorumlu, savaşçı ve güvenlik ofisinde görev alarak faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.