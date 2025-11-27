Şanlıurfa'da TIR kazası
27.11.2025 09:55
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza Bozova ilçesinde meydana geldi.
Ömer A. idaresindeki 02 ABF 250 plakalı TIR, Pirhalil Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Sürücü Ömer A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
