Şanlıurfa'da toprağa gömülü uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir evin bahçesine gömülü 1 kilogram metamfetamin, 280 gram esrar, 1 uzun namlulu silah, 3 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Zeyrek Mahallesi'nde Ş.A'nın evine operasyon düzenledi.



Ev ve çevresinde arama yapan jandarma ekipleri, bahçede gömülü 1 kilogram metamfetamin, 101 litre metamfetamin yapımında kullanılan sıvı madde, 280 gram, 1 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 17 mermi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan Ş.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.