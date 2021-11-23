Şanlıurfa'da ülkeye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 09:43
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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