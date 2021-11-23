Şanlıurfa'da ülkeye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 09:43

Şanlıurfa'da ülkeye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...