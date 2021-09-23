Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Haberleri 23.09.2021 - 19:11

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde 214 gram toz esrar, 941 gram kubar esrar, 20 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile silaha el koyan ekipler 10 şüpheliyi de gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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