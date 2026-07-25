Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu. 5 şüpheli tutuklandı
25.07.2026 10:25
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 8 gram sentetik kannabinoid ile 2 bin 198 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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