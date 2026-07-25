Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu. 5 şüpheli tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 8 gram sentetik kannabinoid ile 2 bin 198 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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