Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 15:39
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 55 gram eroin, 2 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 180 lira ile not defterleri ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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