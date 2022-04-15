Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 15.04.2022 - 15:33

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliye ait bahçede tel örgülü kafesler içerisinde ekili 280 kök Hint keneviri ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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