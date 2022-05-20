Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 22 zanlı tutuklandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 10:30

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 22 zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye ve Suruç ilçelerinde 110 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasal Bilgilendirme

Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...