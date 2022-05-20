Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 22 zanlı tutuklandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 10:30
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye ve Suruç ilçelerinde 110 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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