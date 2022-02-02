Şanlıurfa'da yaralı bulunan kara çaylak tedaviye alındı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kara çaylak tedaviye alındı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 02.02.2022 - 15:23

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kara çaylak tedaviye alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaralı bulunan kara çaylak, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Büyüktaş Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, devriye sırada kırsalda yaralı kara çaylağı fark etti.

Kuşu korumaya alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kuş, ekiplerce Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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