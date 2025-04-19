Şanlıurfa'da yol kenarındaki kayalara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı (Şanlıurfa Haberleri)
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
G.F.Ç'nin kullandığı 34 LKT 75 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde yoldan çıkıp kayalara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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