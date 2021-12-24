Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 12:55
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Metin Çakmaz (33) idaresindeki otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 27'nci kilometresinde Faruk Evliyaoğlu (37) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Zeliha Bahar Ok'un (31) kullandığı otomobil, kaza yapan araçlara çarptı.
Sürücü Çakmaz ile otomobillerdeki Rıdvan (31), Gültaç (27), Zara (2) ve Baran Figan (5) ile kaza yerinde yaralılara yardım etmeye çalışan Serhat Bilen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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