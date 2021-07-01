Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa Haberleri 01.07.2021 - 14:06
Kentte, 29 Haziran'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, haklarında Irak'ta ve Suriye’de DEAŞ terör örgütünde sözde 'sorumlu' olarak faaliyet gösterdikleri belirtilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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