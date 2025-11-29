Sıfır araçları taşıyan TIR devrildi milyonluk araçlar hasar gördü

29.11.2025 16:57

Sıfır araçları taşıyan TIR devrildi milyonluk araçlar hasar gördü
IHA

İHA

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sıfır otomobillerin yüklü olduğu bir TIR'ın devrilmesi sonucu milyonluk araçlar büyük hasar gördü.

Viranşehir karayolunda meydana gelen kazada Şanlıurfa’dan Viranşehir istikametine ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

 

Devrilmenin etkisiyle TIR'ın üzerindeki sıfır otomobillerin büyük bölümü ciddi şekilde hasar aldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. Kazada hasar gören araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.