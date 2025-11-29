Sıfır araçları taşıyan TIR devrildi milyonluk araçlar hasar gördü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sıfır otomobillerin yüklü olduğu bir TIR'ın devrilmesi sonucu milyonluk araçlar büyük hasar gördü.

Devrilmenin etkisiyle TIR'ın üzerindeki sıfır otomobillerin büyük bölümü ciddi şekilde hasar aldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. Kazada hasar gören araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

