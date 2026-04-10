Siverek’te sel faciası
10.04.2026 16:39
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele neden oldu.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun yağış nedeniyle kırsal kesimlerde bulunan dereler taşarken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar ani bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Öte yandan, ilçeye bağlı Duraklı Kırsal Mahallesi’nde taşımalı eğitim gören öğrenciler, köprünün taşması nedeniyle bir süre mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine ekiplerin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.
Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.