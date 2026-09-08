Sulama kanalında kaybolan 14 yaşındaki Yusuf'u arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Yusuf Kılıç ekipler tarafından aranıyor.

İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, su yüzeyinde ve kanal boyunca arama çalışması yaptı ancak Kılıç’a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara ara verildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Akçakale ilçesi kırsal Boybeyi Mahallesi civarında meydana geldi. Gaziantep’ten akrabalarını ziyaret için Şanlıurfa ’ya gelen Yusuf Kılıç, yüzmek amacıyla sulama kanalına girdi. İyi yüzme bilmediği belirtilen Kılıç, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu.

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