Tıra arkadan çarpan araç paramparça oldu

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kaya, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık , UMKE , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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