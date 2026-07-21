Tıra arkadan çarpan araç paramparça oldu
21.07.2026 15:38
Aracın sürücüsünü itfaiye çıkardı.
Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunda Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Kaya’nın kullandığı otomobil, aynı yöne giden bir tıra arkadan çarptı.
Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kaya, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Mehmet Kaya, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesi ardından Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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