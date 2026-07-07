Uzaklaştırma kararı vardı, eşini otobüs durağında vurdu

Şanlıurfa'da, durakta bekleyen 1 çocuk annesi Emine Dişçi (60), boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Dişçi (67) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinde bekleyip polise teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen Emine ile Ahmet Dişçi, durakta karşı karşıya geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ahmet Dişçi, üzerindeki tabancayı çekerek eşine peş peşe ateş etti. Silah sesleri çevrede büyük paniğe neden olurken, ağır yaralanan Emine Dişçi kanlar içinde yere yığıldı.