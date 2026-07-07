Uzaklaştırma kararı vardı, eşini otobüs durağında vurdu
07.07.2026 14:56
1 çocuğunun annesi olan eşini vurdu.
Otobüs durağında yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, 67 yaşındaki saldırgan olay yerinde yakalandı.
Şanlıurfa'da, durakta bekleyen 1 çocuk annesi Emine Dişçi (60), boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Dişçi (67) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinde bekleyip polise teslim oldu.
Olay, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen Emine ile Ahmet Dişçi, durakta karşı karşıya geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ahmet Dişçi, üzerindeki tabancayı çekerek eşine peş peşe ateş etti. Silah sesleri çevrede büyük paniğe neden olurken, ağır yaralanan Emine Dişçi kanlar içinde yere yığıldı.
Olay yerinde yakalandı.
Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen Ahmet Dişçi, elindeki tabancayla birlikte polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralı kadın, çevredekiler tarafından özel bir araçla hemen hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, katil zanlısı koca Ahmet Dişçi'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, eşinin daha önce yaptığı şikayet nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı belirlendi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet Dişçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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