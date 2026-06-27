Yalnız yaşayan yaşlı adamın şüpheli ölümü
27.06.2026 10:06
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak’ta silah sesi duyan mahalleli bir kişinin sokaktan koşarak uzaklaştığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, silah seslerinin geldiği belirtilen eve girdiklerinde 70 yaşındaki Mehmet Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, Mehmet Doğan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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