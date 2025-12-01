Yangına müdahale eden çiftçi öldü
01.12.2025 11:39
DHA
Şanlıurfa'da tarlada çıkan anız yangınına müdahale eden çiftçi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Şahinalan Mahallesi’nde ekilen mısırın hasat edildiği tarlada dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı.
Alevlere kendi imkanlarıyla müdahale eden Mehmet Özcan, yoğun dumana maruz kalarak karbonmonoksit gazından zehirlendi.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, baygın halde bulunan Özcan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özcan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
