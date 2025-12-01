Yangına müdahale eden çiftçi öldü

Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özcan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, baygın halde bulunan Özcan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alevlere kendi imkanlarıyla müdahale eden Mehmet Özcan, yoğun dumana maruz kalarak karbonmonoksit gazından zehirlendi.

